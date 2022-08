L’immunologo statunitense Anthony Fauci lascerà i propri incarichi governativi alla fine dell’anno

Il rispettato immunologo statunitense Anthony Fauci, consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le questioni sanitarie e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), il più importante istituto di ricerca americano sulle malattie infettive, ha fatto sapere che il prossimo dicembre lascerà i propri incarichi governativi. Dopo oltre cinquant’anni di attività e dopo essersi fatto conoscere a livello internazionale per il suo atteggiamento pragmatico nella gestione della pandemia da coronavirus, Fauci ha detto in un comunicato che dopo la fine dell’anno si dedicherà «al prossimo capitolo della sua carriera», senza dare ulteriori indicazioni.

Fauci ha 81 anni, è un grande esperto di malattie infettive e dal 1984 è direttore del NIAID, che fa parte insieme ad altri 26 centri del National Institutes of Health (NIH), l’agenzia del governo statunitense che si occupa di salute pubblica.

Ancora prima di occuparsi della pandemia da coronavirus, facendosi notare soprattutto per i suoi disaccordi con l’ex presidente Donald Trump, Fauci era stato uno degli scienziati americani di maggior rilievo e responsabilità nella gestione di malattie virali come l’AIDS, la SARS, la MERS ed Ebola. Negli ultimi anni gli era stato più volte proposto il ruolo di direttore del NIH, che però lui aveva sempre rifiutato.

