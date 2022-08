La contrada del Leocorno ha vinto il Palio di Siena

La contrada del Leocorno ha vinto il Palio dell’Assunta, corso mercoledì sera in Piazza del Campo a Siena. Il Leocorno ha vinto con la cavalla Violenta da Clodia montata dal fantino Giovanni Atzeni detto “Tittia”, alla nona vittoria in carriera a Siena, la quarta consecutiva dal 2019 a oggi. L’ultima vittoria della contrada del Leocorno risaliva al 2007.

È stato il secondo e ultimo Palio di Siena per quest’anno e a causa del maltempo si è corso un giorno più tardi rispetto alla tradizionale data del 16 agosto. Il primo Palio, quello di Provenzano corso il 2 luglio scorso dopo due anni di sospensione causata dalla pandemia, era stato vinto dalla contrada del Drago, sempre con Tittia come fantino. Delle dieci contrade sorteggiate per partecipare, quattro non avevano potuto correre in via precauzionale per infortuni a cavalli e fantini: una di queste era stata proprio il Leocorno.

