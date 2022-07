La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena

La contrada del Drago ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano, corso sabato sera in Piazza del Campo a Siena. La trentanovesima vittoria nella storia del Drago è stata ottenuta dal fantino Giovanni Atzeni detto “Tittia” e dal cavallo Zio Frac. Al Palio hanno gareggiato soltanto sei contrade su dieci, dopo il ritiro in via precauzionale di quattro cavalli, due dei quali usciti di pista prima della partenza, la “mossa”, che è durata quasi un’ora.

Il Palio di sabato è stato il primo dopo un’interruzione di due anni provocata dalla pandemia da coronavirus: è uno dei periodi più lunghi che si ricordino in cui la città non abbia messo in scena una delle rievocazioni storiche più famose e longeve al mondo. Il Palio è insieme una vera corsa di cavalli, una giostra medievale in cui quasi tutto è consentito e uno scontro fra contrade, vendicativo e violento, che si porta dietro da secoli consuetudini, amicizie e rivalità.

