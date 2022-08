Nel Regno Unito è stato autorizzato l’uso del primo vaccino bivalente contro il coronavirus

L’agenzia nazionale per il controllo dei farmaci del Regno Unito, MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), ha autorizzato l’uso del primo vaccino per il coronavirus efficace contro due diverse varianti del virus (è un vaccino bivalente). Nel Regno Unito il vaccino potrà essere usato come dose booster per tutti gli adulti, anche se una decisione sul suo effettivo impiego nelle strategie di vaccinazione nazionali dipenderà dalla Commissione sulle vaccinazioni e l’immunizzazione (JCVI).

Il nuovo vaccino di Moderna è basato sull’RNA messaggero e negli studi si è dimostrato efficace contro il coronavirus “originale” e contro la variante BA.1, la cosiddetta variante omicron dalla quale è dipeso il gran numero di contagi a partire dallo scorso inverno. Metà di ogni dose del vaccino è efficace contro il coronavirus “originale”, l’altra metà dose è indirizzata alla variante BA.1. L’MHRA ha però detto che i dati raccolti fin qui sembrano mostrare un’efficacia del nuovo vaccino nel garantire un buon livello di protezione anche contro le sottovarianti BA.4 e BA.5, che si sono molto diffuse negli ultimi mesi.

I vaccini polivalenti, efficaci contro più varianti del coronavirus, sono considerati tra i più promettenti sviluppi nelle strategie globali contro la pandemia. Anche Pfizer e BioNTech stanno lavorando a un vaccino bivalente e a luglio avevano fatto richiesta all’EMA (l’Agenzia Europea per il Farmaco) per l’autorizzazione all’uso di un vaccino bivalente, efficace anche contro la variante BA.1. Anche Moderna ha fatto richiesta all’EMA per l’autorizzazione all’uso del suo vaccino bivalente.

