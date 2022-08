Le condizioni di Salman Rushdie sono migliorate

Le condizioni di salute dello scrittore Salman Rushdie, accoltellato venerdì durante un evento pubblico nello stato di New York e subito ricoverato in ospedale, sono migliorate: il suo agente, Andrew Wylie, ha fatto sapere che adesso lo scrittore riesce a respirare senza il bisogno di una macchina per la ventilazione ed è anche in grado di parlare. Poco dopo il suo ricovero, sempre Wylie aveva detto che comunque a causa delle ferite di arma da taglio aveva i nervi di un braccio recisi, aveva subìto danni al fegato e rischiava di perdere un occhio.

L’uomo che aveva aggredito Rushdie – poco prima che cominciasse un intervento in un festival letterario organizzato a Chautauqua – si chiama Hadi Matar, ha 24 anni ed era stato arrestato subito dopo l’attacco: sabato è stato accusato di tentato omicidio e aggressione, ma durante una prima udienza in tribunale si è dichiarato non colpevole tramite un avvocato assegnato d’ufficio.

Secondo la procura dello stato di New York, Matar avrebbe colpito Rushdie circa 10 volte al volto, al collo e all’addome, in un attacco che si ritiene essere stato mirato e premeditato. I motivi del gesto non sono ancora noti: Matar continua a essere in stato di fermo senza possibilità di rilascio su cauzione; la prossima udienza è fissata per il 19 agosto.

Oltre che per la sua carriera di scrittore, Rushdie, che ha 75 anni, è noto anche perché nel 1989 fu oggetto di una condanna a morte da parte dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, l’allora leader politico e religioso dell’Iran. La colpa di Rushdie era aver scritto I versi satanici (The Satanic Verses), un romanzo in cui – secondo Khomeini – Rushdie insultava la religione islamica e il suo profeta. Quella dell’ayatollah Khomeini era una fatwa, ovvero una sentenza emessa da un’autorità religiosa e teoricamente vincolante per tutti i musulmani: non era rivolta solo a Rushdie, ma anche agli editori e alle persone che avevano reso possibile la pubblicazione del libro.

