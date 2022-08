C’è stato un grave incendio in una chiesa cristiana copta di Giza, in Egitto

Almeno 41 persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato domenica mattina nell’edificio che ospita la chiesa cristiana copta di Abu Sefein, nel quartiere popolare di Imbaba a Giza, in Egitto. Al momento le cause dell’incendio non sono note, ma in base alle prime ipotesi della polizia potrebbe essere stato causato da un corto circuito: si è sviluppato durante la messa domenicale, quando nell’edificio erano riunite circa 5mila persone, molte delle quali sono rimaste coinvolte nella calca per provare a scappare.

L’incendio, uno dei peggiori della storia recente del paese, e la calca hanno provocato anche un alto numero di feriti. Le autorità ecclesiastiche hanno fatto sapere che le persone ferite sono 14, mentre secondo due fonti delle forze di sicurezza citate da Reuters i feriti sarebbero almeno 45. Per ora il ministero della Salute egiziano ha parlato di 55 persone ferite che erano state trasportate negli ospedali della zona, ma non ha indicato il numero dei morti, che sempre secondo le fonti di Reuters sarebbero perlopiù bambini. La procura nazionale ha disposto un’indagine.

In Egitto la maggior parte dei cristiani – più o meno il 10 per cento della popolazione totale del paese, che ha circa 100 milioni di abitanti – fa parte della Chiesa copta, una delle più antiche Chiese cristiane del mondo.