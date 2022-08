I danni a Stromboli per le forti piogge

Dopo le forti piogge che ieri hanno causato allagamenti e colate di fango a Stromboli, l’isola più settentrionale dell’arcipelago delle Eolie, le condizioni meteorologiche sono migliorate, ma proseguono i disagi e i lavori per liberare le strade.

Le piogge – che tra l’altro negli ultimi giorni hanno creato problemi e disagi in altre aree della Sicilia, oltre che in Calabria e Sardegna – sono state diventate particolarmente intense nelle prime ore di venerdì. Il Corriere della Sera ha parlato oggi di un ferito, e di «oltre 50 case sgomberate e decine di residenti e villeggianti fatti evacuare».

Oltre che per l’intensità delle piogge, i problemi sono stato accentuati dalle conseguenze del grande incendio, probabilmente iniziato sul set di una serie Rai, che aveva colpito Stromboli a fine maggio e che oltre a danneggiare diversi edifici aveva bruciato decine di ettari di macchia mediterranea. Come scrive il Corriere, pochi giorni dopo quell’incendio la Pro Loco e Federalberghi Isole Eolie scrissero in una lettera indirizzata a diversi enti e istituzioni: «a seguito dell’incendio, si corre ora il rischio che il terreno di natura friabile e sabbioso, possa dilavare a valle con le prime piogge, con grave danno per l’incolumità degli abitanti».

Anche Riccardo Gullo, sindaco di Lipari (comune di cui Stromboli è parte) ha dato apertamente la colpa alla serie Rai “Protezione Civile” (la cui produzione era a Stromboli per una puntata dedicata all’attività degli operatori della Protezione Civile su un’isola vulcanica) e ha parlato di «disastro evitabile».

Salvo Cocina, presidente della Protezione Civile siciliana, ha detto che per liberare le strade dal fango «servono un centinaio di volontari» e che per farlo servono inoltre «attrezzi di uso comune che non si trovano più a Stromboli: pale, scope e palette da dare ai cittadini»