Tra giovedì e venerdì ci sono state forti piogge che hanno riguardato tutte le isole Eolie, in Sicilia, e in particolare Stromboli. Sull’isola ci sono stati i maggiori danni, con allagamenti e colate di fango che hanno invaso le strade e in alcuni casi le abitazioni. Al momento non si registrano danni alle persone: dalle prime ore di venerdì mattina i vigili del fuoco e i volontari sono al lavoro per liberare le strade.