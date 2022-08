Nel talco di Johnson & Johnson non ci sarà più talco

Dall’anno prossimo la multinazionale statunitense Johnson & Johnson, produttrice di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale, smetterà di vendere la sua nota polvere per l’igiene dei bambini contenente talco in tutto il mondo. Nel 2020 lo aveva già fatto negli Stati Uniti e in Canada, sostituendo il talco con amido di mais in tutti i suoi prodotti che lo contenevano: la decisione era dovuta alle numerose accuse ricevute dall’azienda secondo cui nel talco utilizzato come ingrediente era presente amianto, una sostanza notoriamente cancerogena.

Johnson & Johnson ha dovuto affrontare migliaia di cause legali legate a queste accuse: in un caso, nel 2018, era stata condannata a risarcire con 4,7 miliardi di dollari 22 donne che avevano contratto il cancro alle ovaie. Nello stesso anno, un’inchiesta di Reuters sostenne che la società sapeva da decenni delle caratteristiche cancerogene di alcuni suoi prodotti, ma che l’aveva tenuto nascosto agli enti di regolazione e ai clienti. Johnson & Johnson ha sempre respinto ogni accusa, ma dagli anni Novanta aveva comunque iniziato a produrre prodotti con amido di mais al posto del talco.

Nel 2019 era poi stata costretta a ritirare dal mercato 33mila flaconi di un prodotto a base di talco dopo che la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e dei farmaci, vi aveva scoperto la presenza di amianto.

Il talco è un minerale – quello meno duro nella scala di Mohs – molto usato dalle aziende del settore cosmetico, non solo per produrre polveri per l’igiene dei bambini, utili a ridurre irritazioni legate all’uso dei pannolini, ma anche per realizzare numerosissimi prodotti per il make-up, come ombretti e rossetti. Per via dei fenomeni che portano alla sua formazione geologica, succede che in molti giacimenti sia presente insieme ai minerali collettivamente chiamati amianti: esistono tuttavia delle miniere, anche in Italia, dove non è contaminato.

La baby powder di Johnson & Johnson continuerà a essere venduta anche nel resto del mondo nella versione che contiene amido di mais come ingrediente principale. L’azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.