Per la prima volta nella sua storia la NBA ha ritirato un numero di maglia, il 6 indossato da Bill Russell: nessuna squadra potrà più assegnarlo

Per la prima volta nella sua storia, la NBA ha ritirato un numero di maglia, il 6 indossato da Bill Russell, il giocatore più vincente nella storia del campionato nordamericano di basket, morto domenica 31 luglio a 88 anni. «L’impareggiabile successo in campo di Russell e il suo attivismo pionieristico per i diritti civili meritano di essere onorati in un modo unico e storico. Ritirando in modo permanente il numero 6 da ogni squadra, la sua carriera sarà riconosciuta per sempre» ha detto il commissario della NBA, Adam Silver.

Attualmente diversi giocatori utilizzano il numero 6, a partire da LeBron James dei Los Angeles Lakers, ma anche Lou Williams degli Atlanta Hawks, Montrezl Harrell dei Washington Wizards e Alex Caruso dei Chicago Bulls. Loro potranno continuare a usarlo finché vorranno, dopodiché nessuna squadra potrà più assegnarlo.

Quella di ritirare un numero di maglia è una tradizione dello sport internazionale, ma di norma sono le squadre a farlo, per celebrare giocatori importanti per la loro storia. I Boston Celtics, l’unica squadra per cui giocò Russell, avevano ritirato il 6 già nel 1972.

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl

— NBA (@NBA) August 11, 2022