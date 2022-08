Carlo Cottarelli si candiderà con il centrosinistra

Carlo Cottarelli si candiderà alle prossime elezioni politiche con la coalizione di centrosinistra: lo hanno annunciato i leader del PD e di +Europa mercoledì mattina durante una conferenza stampa congiunta. Cottarelli, che ha 67 anni ed è un economista, ha lavorato per molti anni nel Fondo Monetario Internazionale, di cui dal 2008 al 2013 era stato direttore del Dipartimento Affari fiscali. Nel 2013 aveva ottenuto grande notorietà in Italia dopo che l’allora presidente del Consiglio Enrico Letta lo aveva nominato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Mantenne quell’incarico per un anno.

Si parlò molto di lui anche dopo le elezioni del 4 marzo 2018, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferì un mandato esplorativo da presidente del Consiglio per cercare una maggioranza di governo: dopo pochi giorni, però, Cottarelli rimise il mandato quando Lega e Movimento 5 Stelle annunciarono di avere raggiunto un accordo per la formazione di un governo politico guidato da Giuseppe Conte.