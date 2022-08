Ilaria Cucchi e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno alle elezioni con Sinistra Italiana e Verdi

Sinistra Italiana e Verdi candideranno alle elezioni politiche del 25 settembre l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, il ragazzo romano ucciso da due carabinieri il 22 ottobre del 2009 dopo essere stato arrestato. Lo hanno annunciato mercoledì mattina i leader di Sinistra Italiana e Verdi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che si presenteranno alle elezioni in coalizione con il Partito Democratico.

Soumahoro ha 42 anni, è nato a Bétroulilié in Costa d’Avorio, ed è arrivato in Italia nel 1999, quando aveva 19 anni: è un noto attivista impegnato da anni per i diritti delle persone migranti e dei lavoratori. Cucchi ha 48 anni e nel corso degli ultimi anni si è impegnata molto intensamente per ottenere la verità sulla morte di suo fratello, ma anche per diversi altri casi simili di persone morte in circostanze non chiare dopo essere state arrestate o fermate dalle forze dell’ordine.