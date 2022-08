L’incendio intorno a un deposito di munizioni della Seconda guerra mondiale a Berlino

Da giovedì i vigili del fuoco di Berlino, in Germania, stanno lavorando per spegnere un grande incendio nella Grunewald, la più grande area boschiva della città, a poco più di 10 chilometri dal centro. L’incendio è nato in un centro di smaltimento di munizioni della Seconda guerra mondiale, che si trova all’interno del parco, e contenerlo è stato reso più complicato dalle esplosioni che nei primi due giorni continuavano ad avvenire nel deposito.

L’incendio ha provocato la chiusura di un tratto di ferrovia utilizzato dai treni regionali e dai treni suburbani di Berlino e di un tratto dell’autostrada AVUS, che attraversa il parco. Da sabato la situazione è in miglioramento e i vigili del fuoco hanno fatto progressi nel controllo dell’incendio, che è stato confinato ma non ancora spento del tutto. Le autorità hanno permesso il passaggio di alcuni treni sulla linea ferroviaria (ma ci vorranno giorni prima che il traffico torni regolare), mentre è ancora sospeso il traffico sulla AVUS.

Watch the incredible moment explosions went off at the munitions disposal site in Berlin’s Grunewald forest.

Footage by Berlin resident Florian Wendelborn shows a plume of smoke and sparks flying. pic.twitter.com/hpZmYDzZCK

— Forces News (@ForcesNews) August 4, 2022