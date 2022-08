Robinhood, la società statunitense che gestisce l’omonima app per fare trading, licenzierà circa un quarto dei suoi dipendenti

Robinhood, la società statunitense che gestisce l’omonima app per fare trading senza commissioni, licenzierà circa un quarto dei suoi dipendenti. In un post condiviso sul blog aziendale, il CEO Vladimir Tenev ha detto che il taglio riguarderà circa il 23 per cento delle risorse di tutte le mansioni, in particolare quelle che si occupano di funzioni operative, marketing e gestione dei programmi.

Nel secondo trimestre del 2022 Robinhood ha ottenuto ricavi per 318 milioni di dollari, il 44 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Ad aprile, la società aveva già comunicato che avrebbe tagliato il 9 per cento del personale a tempo pieno: questo provvedimento però «non è stato sufficiente», ha detto Tenev. I problemi economici di Robinhood sono comuni a varie altre aziende del settore, e riguardano la crisi delle criptovalute, che hanno perso moltissimo valore negli ultimi mesi, e il grosso calo delle borse occidentali, che ha reso meno conveniente il trading.

