Per la prima volta, Meta ha registrato una riduzione dei propri ricavi

Per la prima volta nella sua storia, Meta – la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp – ha subìto un calo dei ricavi. Nel secondo trimestre di quest’anno, i suoi ricavi sono stati di 28,8 miliardi di dollari, inferiori dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; gli utili invece si sono ridotti del 36 per cento rispetto al secondo trimestre del 2021, fermandosi a 6,7 miliardi di dollari.

Il calo dei ricavi di Meta è stato determinato in particolare dalla diminuzione degli incassi derivanti dalla pubblicità, ottenuti tramite le piattaforme online che gestisce, e a causa della crisi economica che sta interessando varie parti del mondo. Anche altre grandi società di tecnologia, tra cui Google e Twitter, hanno segnalato cali nella domanda di pubblicità attraverso i propri servizi.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha fatto sapere che in ogni caso il numero degli utenti giornalieri attivi sulle piattaforme dell’azienda è aumentato del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, arrivando a 2,88 miliardi di persone. Zuckerberg ha aggiunto che Meta continuerà a investire nei settori più promettenti per la sua crescita, ma che comincerà a «fare di più con meno risorse».