Le urla di Paola Taverna in Senato

Dato che il Movimento 5 Stelle (M5S) ha confermato per i suoi politici il divieto di candidarsi per un terzo mandato, parlamentari come la senatrice Paola Taverna non potranno essere rieletti con il partito il 25 settembre. Taverna ha commentato la decisione con un post su Facebook: ha ringraziato gli elettori e ha detto che continuerà a far parte del M5S. Ha anche fantasticato sulla possibilità che tracce del suo noto temperamento permangano nella sede del Senato:

Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama!

Tra chi non potrà ricandidarsi con il M5S ci sono anche il presidente della Camera Roberto Fico, gli ex ministri Danilo Toninelli, Giulia Grillo e Riccardo Fraccaro, e altri esponenti molto vicini al capo del partito Giuseppe Conte, come Vito Crimi e Alfonso Bonafede. In questi giorni sembrava che Conte stesse cercando di convincere il fondatore Beppe Grillo, grande sostenitore della regola, a fare delle eccezioni per alcuni degli esponenti più noti.

Taverna è attualmente vicepresidente del Senato. Ha 53 anni e venne eletta senatrice per la prima volta nel 2013. Dal 21 ottobre 2021 è una dei vicepresidenti del Movimento 5 Stelle.