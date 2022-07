Una mappa con le persone più famose di ogni città del mondo

Il geografo finlandese Topi Tjukanov, esperto designer, ha realizzato una mappa interattiva che mostra qual è la persona più famosa nata in praticamente ogni città del mondo. Si è ispirato a un progetto pubblicato dal sito The Pudding, che aveva realizzato una mappa simile degli Stati Uniti considerando le persone più citate su Wikipedia in base al luogo di nascita. Tjukanov ha affinato la versione di The Pudding con alcuni accorgimenti: innanzitutto ha esteso la mappa a tutti i paesi del mondo e soprattutto ha introdotto una classificazione più accurata delle persone più note.

Si è servito di uno studio piuttosto recente, pubblicato un mese fa su Nature e realizzato da alcuni ricercatori delle università parigine Sorbona e Sciences Po, della Columbia e dell’università di New York. Lo studio ha permesso di classificare le persone in base alla loro influenza e alla loro celebrità in diversi campi come la scienza, la politica, la cultura e lo sport.

I ricercatori hanno utilizzato diverse fonti di dati, non soltanto le citazioni nella versione inglese di Wikipedia, per determinare chi è la persona più famosa per ogni città, anche le più piccole. La classificazione è basata sul numero di citazioni su Wikipedia nelle versioni in diverse lingue, il numero delle visualizzazioni delle biografie tra il 2015 e il 2018, la quantità di link esterni. Tra le altre cose, sono stati considerati anche gli elementi mancanti segnalati a Wikipedia: l’intuizione che sta dietro all’utilizzo di questo dato è che più l’individuo è famoso, più completa sarà la sua biografia.

Il risultato di questo lavoro è questa mappa interattiva. Si possono esplorare tutti i paesi del mondo e, ingrandendo, curiosare al livello delle città fino ai piccoli comuni. In alcuni casi la classificazione realizzata dai ricercatori può essere discutibile, soprattutto nelle città in cui sono nate molte personalità celebri, ma dalla maggior parte dei nomi pare piuttosto affidabile.