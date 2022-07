Negli ultimi due giorni l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia ha commentato in diverse interviste la decisione del suo partito di non votare la fiducia al governo Draghi, che ha sancito la vittoria interna della componente più battagliera e vicina a Lega e Fratelli d’Italia. La decisione, che di fatto ha contribuito a far cadere il governo Draghi, è stata fortemente criticata da diversi esponenti moderati di Forza Italia, alcuni dei quali hanno deciso di lasciare il partito in dissenso con Berlusconi: tra questi ci sono stati i ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, e il senatore Andrea Cangini. Giovedì in un’intervista al direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, Berlusconi ha parlato dei fuoriusciti da Forza Italia così:

«Riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivi e prospettive politiche»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

La stessa frase è stata ripetuta da Berlusconi in un colloquio avuto con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, e riportata dal quotidiano venerdì mattina. In questo caso Berlusconi ha anche aggiunto, a proposito dei fuoriusciti da Forza Italia, che «stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico».

– Leggi anche: Forza Italia alla fine ha scelto la destra