La crisi politica italiana vista dai giornali stranieri

In questi giorni la crisi politica italiana è stata osservata con interesse anche dalla stampa estera, con i giornali europei che più degli altri hanno mostrato una certa preoccupazione verso l’incertezza della situazione in Italia. Oggi, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, quasi tutti i giornali stranieri si sono concentrati soprattutto su di lui, che sembra esserne uscito piuttosto bene: anche nei titoli degli articoli è stato molto sottolineata la responsabilità dei partiti che sono usciti dalla maggioranza. I giornali francesi e spagnoli sono quelli che più di tutti hanno messo in evidenza le possibili ripercussioni della crisi italiana sull’Unione Europea.