Il governo ha prorogato fino al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi al litro sul carburante

Martedì il ministro dell’Economia Daniele Franco e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno firmato un decreto interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo del carburante. Il decreto prevede il taglio di 30 centesimi al litro sul prezzo finale di benzina, diesel, gpl e metano: il taglio era stato introdotto inizialmente a marzo per andare incontro all’aumento dei prezzi dei carburanti, dovuto principalmente all’inflazione e alla guerra in Ucraina. Il taglio era stato poi ripetutamente prorogato: l’ultimo decreto sarebbe scaduto il 2 agosto.

