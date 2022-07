È stata riportata in Italia una tela di Artemisia Gentileschi che era stata esportata e messa all’asta illegalmente

I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bari hanno riportato in Italia un’opera di Artemisia Gentileschi, importante pittrice del periodo Barocco, che era stata esportata e messa all’asta illegalmente.

Due persone sono indagate per truffa ed esportazione illecita di beni culturali: sono accusate di aver presentato l’opera all’Ufficio Esportazione del ministero della Cultura nascondendone l’attribuzione a Gentileschi per poter ottenere il permesso di esportazione; il valore del dipinto, inoltre, sarebbe stato sottostimato. Il fatto sarebbe avvenuto nel 2019, attraverso un’agenzia di intermediazione toscana.

L’opera raffigura la “Caritas romana”, un racconto incluso nel Factorum et dictorum memorabilium libri IX dello storico romano Valerio Massimo: parla di una donna che allatta segretamente il padre incarcerato e condannato a morte per fame.

Il dipinto era appartenuto alla collezione d’arte del conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, che lo aveva commissionato a Gentileschi attorno alla metà del ‘600. Era conservato al Castello di Marchione di Conversano, in provincia di Bari.

È stato rintracciato presso una casa d’aste di Vienna, dove stava per essere venduto. È stato sottoposto a sequestro, e poi rimpatriato: il suo valore è di circa 2 milioni di euro.