In Sri Lanka verrà eletto un nuovo presidente entro una settimana 

Venerdì mattina, come preannunciato, il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa si è ufficialmente dimesso: il presidente del parlamento srilankese, Mahinda Yapa Abeywardena, ha detto che nel giro di sette giorni la camera eleggerà un nuovo presidente. I lavori per la nomina cominceranno domani, sabato 16 luglio, e nel frattempo, come previsto dalla costituzione dello Sri Lanka, l’incarico di presidente del paese è stato momentaneamente affidato al primo ministro Ranil Wickremesinghe.

Gotabaya Rajapaksa aveva annunciato le sue dimissioni giovedì da Singapore, dove era arrivato dopo essere fuggito dallo Sri Lanka nella notte tra martedì e mercoledì (passando per le Maldive). Rajapaksa aveva lasciato il paese a seguito delle enormi proteste che andavano avanti da mesi contro il suo governo e la sua famiglia, ritenuti responsabili della gravissima crisi economica in cui si trova lo Sri Lanka, la peggiore dal 1948. Domenica scorsa, nel corso delle proteste, centinaia di manifestanti erano arrivati anche ad assaltare il palazzo presidenziale.

– Leggi anche: La famiglia che controllava lo Sri Lanka