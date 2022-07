In Estonia c’è stato un rimpasto di governo dopo l’esclusione di un partito accusato di aver mantenuto contatti con la Russia

La prima ministra estone Kaja Kallas ha formato una nuova coalizione di governo, in cui insieme al suo partito dei Riformatori ci sono due partiti che finora erano all’opposizione: Isamaa, di centrodestra, e i Socialdemocratici, di centrosinistra. La nuova coalizione di governo ha ottenuto la fiducia del parlamento estone venerdì mattina.

Il rimpasto di governo si è reso necessario dopo che a inizio giugno Kallas aveva chiesto e ottenuto dal presidente della Repubblica estone la rimozione di sette ministri del Partito di Centro, che governava insieme ai Riformatori, accusandolo di avere mantenuto diversi contatti con la Russia anche dopo l’invasione dell’Ucraina.

We just signed the new coalition agreement.

Our new coalition will stand for Estonia's long-term interests, increase Estonia's security and economic safety of our people in overcoming the current crises and the effects of Russia's aggression. 1/3 pic.twitter.com/T5zABMo17G

