Mercoledì la popolare piattaforma di streaming a pagamento Netflix ha annunciato che introdurrà un nuovo servizio di abbonamento, più economico degli attuali e sostenuto in parte dalla pubblicità. Netflix ha anche detto che il nuovo servizio sarà realizzato grazie a un accordo con Microsoft, che si occuperà della parte tecnologica. Al momento non si sa ancora quanto costerà l’abbonamento.

L’introduzione del nuovo abbonamento servirà a Netflix per incentivare più persone a iscriversi al proprio servizio e per cercare di recuperare gli abbonati che aveva perso negli ultimi mesi. È un cambiamento piuttosto significativo nell’offerta di Netflix, la cui dirigenza, in passato, si era sempre detta contraria ai piani di abbonamento con pubblicità.

