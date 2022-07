Il nuovo primo ministro del Regno Unito sarà annunciato il 5 settembre, ha annunciato il Partito Conservatore

Graham Brady, presidente del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico, ha detto che il successore di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito dovrebbe essere annunciato il prossimo 5 settembre. Secondo le convenzioni politiche britanniche, il leader del partito di maggioranza diventa automaticamente anche primo ministro.

L’obiettivo del Partito Conservatore è condurre una serie di votazioni tra i parlamentari per restringere a due – degli undici che si sono presentati finora – la lista dei candidati entro giovedì. In realtà già domani, mercoledì, si potrebbe arrivare ad avere i due candidati definitivi alla leadership: servono infatti almeno 20 voti per passare il primo turno, e al momento sembra che li abbiano solo Rishi Sunak, l’ex ministro dell’Economia del governo Johnson, e Penny Mordaunt, sottosegretaria al Commercio. I due candidati finali saranno poi sottoposti alla votazione di tutti i membri del partito in una specie di primaria, il cui risultato si saprà il 5 settembre.

– Leggi anche: Chi potrebbe sostituire Boris Johnson