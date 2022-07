Spotify ha acquistato il gioco musicale online Heardle, che al momento non è più disponibile in Italia

Il gioco musicale online Heardle è stato acquistato da Spotify, una delle più grandi piattaforme online per ascoltare musica. Lo ha annunciato Spotify con un comunicato stampa. In questa fase Heardle sarà disponibile solo in alcuni paesi anglofoni come Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. In Italia non è più attivo: nella homepage appare un messaggio promozionale di Spotify.

Heardle era stato ideato dalla casa di produzione britannica Studio Omakase e aveva aperto soltanto quattro mesi fa, a marzo del 2022, su un sito apposito e gratuito: ogni giorno proponeva di indovinare una canzone diversa ascoltando pochi secondi di una canzone pop, per un massimo di sei tentativi. Il gioco a cui si ispira, Wordle, era stato comprato dal New York Times a fine gennaio.

La cifra che Spotify ha pagato per acquistare Heardle non è stata diffusa.