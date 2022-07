In Portogallo 29 persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana

Ventinove persone sono rimaste ferite negli incendi che si sono verificati nel fine settimana in Portogallo. Gli incendi sono stati causati dalla grande ondata di calore che ha colpito la regione (ci sono stati incendi anche in Spagna) e nei prossimi giorni potrebbero anche peggiorare, visto che ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature, che martedì dovrebbero raggiungere i 43 gradi centigradi. Tra le persone ferite ci sono 12 pompieri e 17 civili, nessuno dei quali al momento sembra essere in gravi condizioni.

La protezione civile portoghese ha detto che domenica erano al lavoro più di 3mila pompieri per fermare gli incendi, e il governo ha inviato 60 aerei. Domenica l’Unione Europea ha attivato il suo programma di assistenza per gli stati membri che prevede l’invio di una flotta aerea antincendio. La protezione civile stima che al momento gli incendi abbiano distrutto almeno 1.500 ettari di vegetazione. Nel 2017 in Portogallo erano morte oltre 100 persone a causa di incendi simili.