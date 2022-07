La polizia del Sudafrica sta indagando per capire se due sparatorie avvenute nel weekend in cui sono state uccise una ventina di persone siano in qualche modo collegate

Nella notte tra sabato e domenica in Sudafrica ci sono state due sparatorie, entrambe in un bar ed entrambe per opera di uomini armati che secondo diversi testimoni hanno sparato sulle persone presenti in modo casuale. In totale sono state uccise circa una ventina di persone. Data la somiglianza dei due attacchi, la polizia sta indagando per capire se siano collegati, nonostante siano avvenuti a circa 500 chilometri di distanza.

La prima sparatoria è successa intorno alle otto e mezza di sera nella città sudorientale di Pietermaritzburg: sono state uccise 4 persone e altre 8 sono state ferite. La seconda è avvenuta alcune ore dopo a Soweto, un quartiere all’estrema periferia di Johannesburg: 15 persone sono state uccise e 8 sono state ferite. La polizia sta ancora raccogliendo prove e per ora non sono stati diffusi dettagli sugli assalitori. Questi due attacchi sono sembrati simili a un altro avvenuto due settimane fa su cui ancora si sa molto poco: in quel caso 22 persone erano state uccise in un night club a East London, città nella provincia del Capo orientale.