14 persone sono state uccise in una sparatoria in un bar vicino a Johannesburg, in Sudafrica

Sabato notte 14 persone sono state uccise e 4 sono state ferite nel corso di una sparatoria compiuta in una bar di Soweto, un quartiere all’estrema periferia di Johannesburg, in Sudafrica. Secondo la polizia, in tarda serata un gruppo di persone armate sarebbe arrivato nei pressi del locale e avrebbe iniziato a sparare indistintamente contro i clienti. Le indagini sono ancora in corso e non ci sono ipotesi su chi siano i responsabili e quale sia il movente.

14 people have been shot dead in Soweto – Orlando . Their ages are estimated to be between 19 and 35 #SABCNews pic.twitter.com/0hPEfeidB2 — Sicelo Hlanula Mkhize (@Sicelo_MkhizeSA) July 10, 2022