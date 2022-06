Almeno 17 persone sono state trovate morte in un locale in Sudafrica

Almeno 17 persone tra i 18 e i 20 anni sono state trovate morte all’interno di un night club a East London, una città del Sudafrica nella provincia del Capo orientale. La polizia sta indagando sulle cause della morte e le informazioni sono per ora piuttosto frammentarie. Sul posto sono presenti numerosi mezzi di soccorso e secondo alcuni testimoni, consultati dai media locali, sembra che le persone nel locale siano morte dopo essere collassate sul pavimento. Le autorità di polizia ipotizzano che le morti possano essere avvenute per schiacciamento a causa della calca o per avvelenamento a causa di una fuga di gas.