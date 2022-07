Nella serata di sabato, alcuni missili russi hanno colpito un condominio di cinque piani nella città ucraina di Chasiv Yar, che si trova a un centinaio di chilometri a nord di Donetsk, nella zona orientale del paese dove nelle ultime settimane si stanno concentrando gli attacchi russi. Almeno 6 persone sono state uccise, 5 sono rimaste ferite e più di 30 risultano intrappolate sotto le macerie. Andriy Yermak, capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, ha definito l’operazione «un attacco terroristico», mentre le autorità russe continuano a negare di compiere operazioni militari con obiettivi civili.

⚡️Governor: 34 people stuck under rubble after Russian missile strike in Donetsk Oblast.

According to Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko, Russia's July 9 attack on a 5-story building in the city of Chasiv Yar has killed 6 people and injured 5 others.

📷Pavlo Kyrylenko pic.twitter.com/iLrvZQ88ut

