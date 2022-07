Copertine di luglio 2022

A luglio e nelle prime tre settimane di agosto, in prossimità delle chiusure estive di case editrici e librerie, vengono pubblicati meno libri rispetto agli altri mesi dell’anno e anche tra quelli che escono c’è una certa fiacchezza di inventiva per quanto riguarda le copertine. Peraltro i tipici “libri da spiaggia” sono i romanzi gialli, le cui copertine generalmente ripetono schemi noti e poco innovativi. Qualcosa di esteriormente interessante comunque è arrivato – o arriverà – sugli scaffali delle librerie, tra cui una copertina che evocando incendi rischia di essere di attualità nelle prossime settimane e una che può far pensare alla serie tv Stranger Things.