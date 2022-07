In Ohio un uomo afroamericano è stato ucciso con decine di colpi di pistola dalla polizia

Domenica la polizia della città di Akron, nel nord-est dell’Ohio, ha diffuso un video in cui si vedono alcuni agenti sparare decine di colpi di pistola contro Jayland Walker, un uomo afroamericano che stava cercando di scappare durante un controllo. Walker, che è stato ucciso, aveva 25 anni e al momento degli spari era disarmato. Per ora non è chiaro quanti colpi abbiano sparato in totale gli agenti, ma sul corpo di Walker sono state trovate più di 60 ferite di arma da fuoco.

Il video diffuso dalla polizia durante una conferenza stampa è stato ripreso dalla telecamera indossata da uno degli otto agenti di polizia (body camera) coinvolti nell’operazione, avvenuta attorno alla mezzanotte e mezza dello scorso 27 giugno.

Secondo quanto ha detto il capo della polizia di Akron, Steve Mylett, alcuni agenti avevano provato a fermare Walker per una sospetta infrazione stradale mentre era alla guida della sua auto. Dal momento che Walker non si era fermato, gli agenti avevano cominciato a inseguirlo, e circa quaranta secondi dopo avevano sentito il rumore di uno sparo provenire dalla sua auto, ha detto Mylett.

Dopo circa 6 minuti di inseguimento, Walker era sceso dall’auto per provare a scappare a piedi, ma nel giro di pochi secondi vari agenti avevano cominciato a sparargli addosso a raffica. Alcuni avevano continuato a sparare anche quando lui era già a terra, ha detto un avvocato della sua famiglia. Il filmato si interrompe quando gli agenti smettono di sparare e non mostra cosa succede dopo.

Attenzione: immagini molto forti

La polizia ha detto che durante le perquisizioni sull’auto di Walker sono stati ritrovati una pistola e un caricatore pieno di proiettili compatibili con un bossolo trovato vicino al posto in cui la polizia aveva detto di aver sentito sparare il colpo. La sua famiglia ha fatto sapere di non avere idea del motivo per cui volesse scappare dalla polizia.

Domenica alcune decine di persone hanno organizzato una marcia di protesta contro l’uccisione di Walker lungo la strada dove era avvenuto l’inseguimento, bloccando poi una strada in centro città.