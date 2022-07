Le forze russe sono a Lysychansk

Nelle ultime ore i combattimenti tra le forze russe e quelle ucraine nel Donbass, la regione a est dell’Ucraina, si sono concentrate a Lysychansk, una delle ultime città ancora in mano agli ucraini nella regione. Sabato alcuni esponenti delle forze russe e filorusse avevano annunciato di aver conquistato la città, ma sono stati smentiti dagli ucraini. L’esercito russo si trova comunque ormai dentro alla città, e perfino un funzionario del governo ucraino ha detto che la sua conquista potrebbe avvenire a breve, se non è già avvenuta.

Le notizie sulla situazione militare sono al momento piuttosto confuse: varie fonti russe o vicine ai russi, come il dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, hanno annunciato sabato che Lysychansk sarebbe stata circondata e che l’esercito russo si troverebbe ormai nel centro abitato. Anche alcuni giornalisti occidentali solitamente affidabili hanno diffuso immagini che mostrano soldati ceceni (inquadrati con le forze russe) davanti al municipio. Rodion Miroshnik, un funzionario della repubblica filorussa di Luhansk, ha detto che la città è stata «messa sotto controllo ma non ancora liberata».

Video of Chechen Rosgvardia troops in front of the partially destroyed City administration building in Lysychansk. https://t.co/SPTDhmtfPz pic.twitter.com/dzI2xfGfne

Gli ucraini hanno però smentito sia che la città sia stata circondata sia che sia stata occupata. Ruslan Muzychuk, il portavoce della Guardia nazionale ucraina, ha detto sabato che «la battaglia attorno a Lysychansk è molto dura, ma fortunatamente la città non è circondata ed è sotto il controllo dell’esercito ucraino». Altri funzionari, tuttavia, hanno detto la situazione è piuttosto difficile e fatto capire che la conquista di Lysychansk da parte dei russi sembra essere ormai prossima.

L’Institute for the Study of War, un centro studi americano piuttosto affidabile, sabato sera ha dato Lysychansk per persa, e ha scritto che gli ucraini si sarebbero ritirati «deliberatamente» dalla città.

NEW: Ukrainian forces likely conducted a deliberate withdrawal from Lysychansk, resulting in the Russian seizure of the city on July 2.

Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/txd39Gq3gW pic.twitter.com/3WO4WCcd5V

