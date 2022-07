Celebripost

Lo scorso fine settimana in Inghilterra c’è stato il festival di Glastonbury, il più famoso festival musicale d’Europa, che per due anni era stato cancellato a causa della pandemia da coronavirus. Da lì arrivano molte delle facce note più fotografate negli ultimi giorni, come quelle delle cantanti Lorde e Olivia Rodrigo. Altre invece sono state viste alle sfilate della moda a Parigi o ai BET Awards, la cerimonia in cui vengono premiati gli artisti afroamericani che si sono distinti nella musica, nell’intrattenimento e nello sport. Ci sono anche il presidente del Consiglio Mario Draghi durante una visita al museo del Prado, al telefono con i leader della NATO, e l’attrice Busy Philipps che protesta contro la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul diritto all’aborto.