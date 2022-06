Molti dei giornali oggi titolano sulla polemica tra il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin riguardo alla partecipazione di quest’ultimo al G20 di novembre in Indonesia: martedì Draghi ha escluso in maniera categorica una presenza di Putin, che però ha risposto ribadendo che ci sarà. Tra le altre notizie si parla della decisione della Turchia di ritirare il veto per l’ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, e della discussione di oggi alla Camera dei deputati dello ius scholae, ovvero il provvedimento con cui si vuole estendere la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana ai bambini e alle bambine nati in Italia o arrivati prima di avere compiuto 12 anni, dopo aver frequentato le scuole per 5 anni. Per lo sport, le notizie principali riguardano il ritiro del tennista Matteo Berrettini dal torneo di Wimbledon, dopo essere risultato positivo al coronavirus, e il probabile annuncio in giornata del ritorno del calciatore Romelu Lukaku all’Inter.