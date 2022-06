Sabato il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest, arrivando davanti all’americano Bobby Finke e al tedesco Florian Wellbrock e stabilendo il nuovo record europeo della specialità col tempo di 14 minuti e 32,80 secondi.

Nella stessa giornata l’Italia ha vinto anche un altro oro: quello nella staffetta 4×100 mista uomini, con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. Per l’Italia è la prima medaglia d’oro nella staffetta a un campionato mondiale. Anche in questo caso è stato battuto il precedente record europeo: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi hanno chiuso davanti a Stati Uniti e Regno Unito col tempo di 3 minuti e 27,51 secondi.

Nei giorni scorsi l’Italia aveva vinto altre medaglie d’oro, tra cui quello nell’esercizio tecnico di nuoto sincronizzato con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero: sabato Minisini e Ruggiero hanno vinto l’oro anche nella finale del libero, posizionandosi davanti a Giappone e Cina.

