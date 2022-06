Khaby Lame, diventato molto famoso grazie a TikTok, avrà la cittadinanza italiana

Venerdì con un post su Twitter il sottosegretario al ministero degli Interni Carlo Sibilia ha confermato che presto Khaby Lame, personaggio di enorme popolarità su TikTok, avrà la cittadinanza italiana. Khaby Lame, il cui vero nome è Khabane, ha 22 anni, è nato in Senegal e vive in Italia fin da quando aveva un anno: come aveva ricordato in un’intervista concessa a Repubblica nonostante ciò non era ancora cittadino italiano. Nel suo post Sibilia ha precisato che il decreto di concessione della cittadinanza nei confronti di Lame «è stato emanato i primi di giugno», aggiungendo che «a breve» sarà contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento.

Lame era diventato popolarissimo sui social network durante la pandemia da coronavirus condividendo semplicissimi “reaction videos”, ovvero filmati in cui si riprendeva mentre per l’appunto reagiva ad altri video, mantenendo sempre la stessa gestualità e la medesima espressione di annoiata incredulità verso gli inutilmente arzigogolati video altrui. Con oltre 143,7 milioni di follower, proprio pochi giorni fa è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, superando la ballerina statunitense Charli D’Amelio, che ne ha 142,6 milioni.

Nell’intervista data a Repubblica Lame aveva detto che «non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulita non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me».

