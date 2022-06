Il cestista di origini italiane Paolo Banchero è stato scelto dagli Orlando Magic come prima chiamata al draft della NBA

Paolo Banchero, cestista americano di origini italiane, è stato scelto dagli Orlando Magic come prima chiamata al draft della NBA, l’evento annuale in cui le trenta squadre del miglior campionato di basket al mondo rinfoltiscono le loro rose con i giovani provenienti dai campionati universitari e dall’estero. Banchero era dato da tempo come probabile prima scelta insieme a Chet Holmgren e Jabari Smith, rispettivamente seconda e terza chiamata.

Ha 19 anni, è alto 2 metri e 8 centimetri e ha disputato soltanto una stagione universitaria con Duke, il minimo previsto prima di poter passare in NBA. È nato a Seattle, figlio di una cestista americana, Rhonda Smith, in passato anche allenatrice universitaria, e di Mario Banchero, ex giocatore di football universitario di origini italiane.

Dal 2020 Banchero ha la cittadinanza italiana e lo scorso autunno aveva confermato di voler giocare con la Nazionale italiana. Era già stato convocato l’anno scorso per il Torneo Preolimpico, ma aveva dovuto rifiutare per impegni scolastici.