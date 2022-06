Per Biden la decisione della Corte Suprema sull’aborto è «un tragico errore»

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha criticato molto duramente la contestatissima decisione con cui la Corte Suprema ha eliminato il diritto all’aborto a livello federale, ribaltando la sentenza che dal 1973 garantiva l’accesso all’interruzione di gravidanza su tutto il territorio nazionale, conosciuta come sentenza “Roe v. Wade”. In un breve discorso tenuto alla Casa Bianca, Biden ha definito la decisione della Corte «un tragico errore» e ha detto che il suo governo farà di tutto per fare in modo che il diritto di accesso all’aborto venga tutelato.

Biden ha cominciato il proprio discorso dicendo che questo «è un giorno triste per la Corte e un giorno triste per il paese»: con la decisione di oggi ogni singolo stato americano potrà decidere di adottare la legislazione che preferisce sul tema dell’aborto, senza alcun vincolo a livello federale, compreso anche vietarlo del tutto (come stanno già pensando di fare diversi stati). Secondo Biden, con questa sentenza la Corte «non ha limitato, ma ha semplicemente portato via» a milioni di donne americane un diritto costituzionale e «fondamentale», che non tutela solo la loro salute ma anche la loro libertà e la loro privacy.

Biden ha detto anche che ribaltare la sentenza “Roe v. Wade” «è il compimento di un’ideologia estrema e un tragico errore della Corte Suprema». Da tempo infatti i Repubblicani stavano portando avanti una campagna a livello nazionale per limitare fortemente il diritto all’accesso all’aborto, introducendo leggi sempre più stringenti e contando proprio sull’appoggio della Corte Suprema, che grazie alla nomina di tre giudici conservatori da parte dell’ex presidente statunitense Donald Trump aveva spostato gli equilibri del tribunale molto a destra. Sui 9 giudici della Corte, tutti e 6 nominati dai Repubblicani hanno votato per ribaltare la “Roe v. Wade”. I tre giudici nominati dai Democratici hanno invece votato contro.

Secondo Biden, «l’unico modo per difendere i diritti delle donne» in tema di accesso all’aborto è che il Congresso americano ripristini le tutele previste dalla sentenza “Roe v. Wade” includendole in una legge federale. Nel suo discorso ha anche detto che il suo governo proteggerà il diritto delle donne che non possono sottoporsi all’interruzione di gravidanza nel proprio stato, favorendo il loro spostamento in un altro; ha aggiunto che darà indicazione al dipartimento della Salute di rendere disponibili «nella misura più ampia possibile» i medicinali necessari per l’aborto farmacologico.

