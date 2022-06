Il calendario della prossima Serie A

È stato sorteggiato venerdì il calendario della prossima stagione di Serie A di calcio maschile, che a causa dei Mondiali invernali in Qatar inizierà tra il 13 e il 14 agosto, si fermerà da novembre a gennaio e finirà la prima settimana di giugno. Anche nella nuova stagione si continuerà con il calendario asimmetrico tra andata a ritorno, con il solo limite che ciascun incontro non potrà disputarsi a meno di otto giornate di distanza dalla partita di andata. Verrà rispettata la solita alternanza fra partite in casa e in trasferta per le squadre della stessa città o di alcune zone prestabilite (Fiorentina-Empoli, Napoli-Salernitana), e non ci saranno scontri diretti nei quattro turni infrasettimanali previsti.

Le trentotto giornate di Serie A

I due derby d’Italia tra Juventus e Inter si giocheranno nelle stesse giornate del derby di Roma. Il derby di Milano si giocherà alla quinta giornata (4 settembre) e poi alla ventunesima. Il ritorno fra Milan e Juventus alla penultima giornata si dovrebbe giocare esattamente vent’anni dopo la finale di Champions League di Manchester vinta dal Milan il 28 maggio del 2003.

Lecce, Cremonese e Monza sono le tre neopromosse che sostituiranno Venezia, Genoa e Cagliari, le squadre dei tre capoluoghi di regione retrocesse in Serie B al termine della passata stagione. Nel nuovo campionato saranno rappresentate dieci regioni su venti. La Lombardia sarà quella più presente, con cinque squadre concentrate nel triangolo Milano-Bergamo-Cremona.

