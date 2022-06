Negli Stati Uniti è stata vietata la vendita delle sigarette elettroniche della nota azienda Juul

L’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza e della regolamentazione di cibi e farmaci (FDA) ha vietato la vendita negli Stati Uniti delle sigarette elettroniche di Juul Labs, la più nota azienda del settore al mondo. Nella misura la FDA cita ragioni sanitarie, fra cui il fatto che Juul non abbia dimostrato in maniera convincente la sicurezza di alcune sostanze nei suoi dispositivi. Da tempo era coinvolta in una lunga serie di problemi legali relativi al fatto che secondo la FDA avrebbe promosso i propri prodotti in maniera illegale, in particolare tra gli adolescenti. Juul ha annunciato che farà ricorso.

La decisione della FDA fa parte di un’iniziativa più ampia per limitare l’abitudine del fumo, compreso quello delle sigarette tradizionali: solo due giorni fa aveva proposto di imporre alle aziende che producono tabacco di ridurre la quantità di nicotina nelle sigarette tradizionali, per fare in modo che creino meno dipendenza e si limitino i danni alla salute provocati dal fumo.

– Leggi anche: Com’è che a Juul è andato tutto storto