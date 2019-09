La FDA dice che Juul, la grande azienda di sigarette elettroniche, ha promosso in modo illegale le proprie sigarette elettroniche

La FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, ha detto che Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche al mondo, ha violato regole federali nel promuovere i suoi prodotti. In breve, la FDA ha accusato Juul di aver promosso i propri prodotti come una migliore alternativa alle sigarette tradizionali, senza però aver prima chiesto il permesso di farlo alla FDA e senza aver presentato evidenze scientifiche in merito. Nella lettera mandata a Juul, la FDA cita alcuni casi in cui la società ha promosso le sue sigarette elettroniche in questo modo, a volte anche in alcune scuole. Un portavoce di Juul ha detto che la società sta analizzando la lettera e «collaborerà pienamente con la FDA». Juul ora ha 15 giorni di tempo per presentare un piano che spieghi come intende cambiare il modo in cui promuove le sigarette elettroniche.