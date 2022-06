La società di produzione di podcast Chora Media ha comprato Will, seguita pagina di informazione su Instagram

La società di produzione di podcast Chora Media ha comprato Will, una seguita pagina di informazione su Instagram. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Chora Media, Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e della Stampa. La notizia era stata anticipata nei mesi scorsi dal Sole 24 Ore. La cifra a cui è stata acquistata Will non è nota.

Chora Media è stata fondata nel 2020 ed è rapidamente diventata una delle principali aziende produttrici di podcast in Italia. Al momento ha pubblicato una sessantina di podcast fra cui Stories della giornalista Cecilia Sala, da mesi uno dei podcast di news più ascoltati. Anche Will da tempo sta sperimentando con i podcast, ma continua a curare soprattutto la sua pagina Instagram, arrivata a circa 1,3 milioni di follower.

«Abbiamo scelto Will perché convinti che sia la più brillante e vivace comunità social in Italia», ha detto Calabresi al Corriere della Sera. Al momento Will continuerà ad essere diretto da Alessandro Tommasi, che l’aveva fondato nel 2020 dopo una carriera come consulente e manager.