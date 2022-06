La Federazione internazionale del rugby ha momentaneamente escluso le giocatrici trans dalle competizioni femminili

Lunedì la Federazione internazionale del rugby (IRL) ha annunciato che le giocatrici transgender (cioè persone con un’identità di genere femminile ma nate di sesso maschile) saranno temporaneamente escluse dalle competizioni, che saranno quindi riservate alle donne cisgender (le persone cioè che si identificano come donne e sono nate di sesso femminile). Il divieto, ha detto la IRL, resterà in vigore fino a quando la federazione non avrà completato la ricerca necessaria a elaborare una regolamentazione interna dedicata alla partecipazione delle giocatrici trans alle proprie competizioni. La IRL scrive che prevede di farlo nel 2023, e che si servirà dei dati relativi ai risultati delle giocatrici che competeranno alla prossima Coppa del mondo di rugby (da cui le giocatrici transgender saranno escluse) prevista per l’autunno del 2022.

La decisione della IRL segue quella comunicata domenica dalla FINA, la Federazione internazionale degli sport acquatici, che ha ampiamente ristretto la possibilità per le nuotatrici transgender di accedere alle competizioni. Il divieto introdotto dalla FINA, nello specifico, riguarda le donne transgender che non abbiano iniziato terapie per la transizione entro le prime fasi della pubertà. IRL invece non ha specificato se il divieto momentaneo riguardi tutte le giocatrici che hanno fatto una transizione o solo quelle che l’abbiano iniziata dopo la pubertà.

Secondo vari commentatori la decisione della FINA avrebbe spinto altre federazioni sportive ad adottare misure simili. La FINA non è citata nel comunicato della IRL, che ha motivato la sua decisione con alcuni «rilevanti sviluppi nello sport a livello mondiale» e ha citato la discrezionalità prevista per le singole federazioni dalle linee guida per la partecipazione sportiva di atleti e atlete transgender, pubblicate lo scorso novembre dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

