Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento

Nel secondo turno delle elezioni legislative in Francia la coalizione di Emmanuel Macron, Ensemble!, ha perso la maggioranza assoluta dei voti, e questo potrebbe produrre una situazione molto problematica per il presidente in carica, appena rieletto per un secondo mandato.

Secondo le proiezioni elettorali dell’istituto di sondaggi Ipsos, che sono basate su un conteggio già piuttosto avanzato e cono considerate affidabili, Ensemble! avrebbe ottenuto all’incirca 230 seggi: molti meno dei 289 necessari per ottenere la maggioranza assoluta, e in generale molti meno di quelli previsti prima del voto, quando si stimava che Ensemble! avrebbe ottenuto fra i 255 e i 295 seggi.

Sempre secondo le proiezioni, la seconda forza in Parlamento sarà NUPES, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale guidata da Jean-Luc Mélenchon, il più famoso leader della sinistra radicale: dovrebbe avere circa 149 seggi.

L’estrema destra del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, ha ottenuto un ottimo risultato: è passata da otto deputati nella scorsa legislatura a una previsione di 85. I Républicains, di centrodestra, dovrebbero avere circa 76 seggi.

Ensemble! rimane comunque il primo partito del Parlamento francese, ma ora per Macron l’azione di governo sarà estremamente complicata: dovrà cercare il sostegno di altri partiti (probabilmente i Républicains) per approvare le leggi e questo significherà quasi certamente scendere a compromessi. È probabile, inoltre, che alcuni suoi ministri non saranno riconfermati in Parlamento, e saranno costretti a dimettersi.