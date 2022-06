L’Olimpia Milano ha vinto lo Scudetto del basket

L’Olimpia Milano ha battuto 81-64 la Virtus Bologna in gara-6 delle finali Scudetto e ha vinto il campionato di basket di Serie A per la ventinovesima volta nella sua storia, con un risultato complessivo di 4-2.

L'@OlimpiaMI1936 chiude la serie 4 a 2 ed è Campione d'Italia!

Shields, Rodriguez e Datome trascinano la squadra al successo che vale la coppa della LBA Serie A @UnipolSai_CRP! #LBAFinals2022#ThisIsWhatWePlayFor pic.twitter.com/SwC4jIOGOQ — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) June 18, 2022

Dopo la sconfitta di due giorni fa a Bologna, che aveva tenuta aperta la serie, in gara-6 al Forum di Assago l’Olimpia è partita subita forte segnando 29 punti soltanto nel primo quarto, contro i 16 della Virtus. Ha poi mantenuto il vantaggio fino al termine, arrivando a picchi di 17 punti di vantaggio nel terzo quarto e 26 nell’ultimo.

La squadra allenata da Ettore Messina, con gli ex giocatori NBA Gigi Datome, Nicolò Melli e Sergio Rodríguez in campo, è tornata a vincere lo Scudetto dopo quattro anni dall’ultima volta togliendolo proprio alla Virtus di Sergio Scariolo, campione in carica e sua più grande rivale, contro cui l’anno scorso perse le finali con un netto 4-0.