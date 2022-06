A Bordeaux sono stati vietati gli eventi all’aperto per l’ondata di caldo di questi giorni

Nella città di Bordeaux e nel resto della regione francese della Nuova Aquitania le autorità locali hanno vietato eventi all’aperto per tutto il fine settimana a causa delle alte temperature previste in questi giorni. Come in tanti altri posti in Europa, e in particolare nel Sud della Francia, nei dintorni di Bordeaux si è già arrivati a temperature massime di 40 gradi che entro domenica dovrebbero aumentare ancora di almeno due gradi.

Le temperature rilevate in questi giorni in numerose città europee sono più alte rispetto alla media di metà giugno, con picchi che solitamente vengono registrati a luglio inoltrato, quando si hanno le massime più alte del periodo estivo in molte zone del continente. Il caldo è dovuto in particolare alla presenza di una cappa ad alta pressione, formata in parte proprio a causa dell’aria al suolo che scaldata dal Sole si sposta verso l’alto.

