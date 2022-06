La Cina ha inaugurato la sua terza portaerei

Venerdì, in un porto di Shanghai, il governo cinese ha inaugurato la portaerei Fujian, una nave da guerra che serve a trasportare, far decollare e atterrare gli aerei da guerra in mare. La Fujian è la terza portaerei inaugurata dal governo cinese, ma è la prima ad essere stata progettata e costruita interamente in Cina, che sta espandendo, rafforzando e modernizzando il suo esercito.

La portaerei appena inaugurata è lunga 300 metri e a differenza dei modelli precedenti, che per lanciare gli aerei utilizzavano una semplice rampa, questa può lanciarli con una catapulta che sfrutta tecnologie piuttosto avanzate: secondo alcuni esperti ascoltati dal Washington Post e da Associated Press le catapulte della Fujian sono pari, di fatto, a quelle usate in alcune portaerei dell’esercito degli Stati Uniti, che finora aveva l’esclusiva su questa tecnologia.

A launch and naming ceremony for China's third aircraft carrier #Fujian was held at about 11 am Friday, after which the vessel left the dock. Xu Qiliang, a member of the Political Bureau of CPC Central Committee and vice-chairman of the CMC, attended the ceremony. pic.twitter.com/7Xtm5mzZea — Global Times (@globaltimesnews) June 17, 2022

Secondo Ridzwan Rahmat, analista della società di intelligence specializzata in difesa Janes, la costruzione della Fujian mostra il grande avanzamento nell’industria militare cinese. Attualmente la Cina ha la più grande Marina del mondo in termini di numero di navi, anche se la loro capacità militare complessiva è molto indietro rispetto a quella degli Stati Uniti, secondo vari analisti.

Le navi portaerei, in particolare, sono armi molto importanti per un paese che vuole diventare una potenza marittima. Di fatto, le portaerei sono come degli aeroporti mobili, che permettono di non dover dipendere da basi terrestri e di poter estendere la propria potenza aerea. Sono anche costosissime e difficili da costruire, e per questo sono relativamente rare: gli Stati Uniti ne hanno 11 attive, il Regno Unito ne ha 2, la Francia e l’Italia ne hanno una.

L’inaugurazione della Fujian è stata trasmessa sulla televisione di stato: attorno alla nave, alla presenza di membri della Marina, sono stati spruzzati getti d’acqua e sparati in aria festoni e fumo colorato.