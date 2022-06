Gli Stati Uniti hanno catturato uno dei principali capi dell’ISIS in Siria

Giovedì l’esercito statunitense ha annunciato di aver catturato uno dei principali leader dell’ISIS in Siria, Hani Ahmed Al-Kurdi. Il Centcom, il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale, ha fatto sapere che la cattura è avvenuta nel nord della Siria, senza fornire maggiori dettagli. Al-Kurdi era il leader del gruppo terrorista nella città siriana di Raqqa, che per anni è stata considerata la capitale dello Stato Islamico.

